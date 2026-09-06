शिक्षक समाज के मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माण स्तंभ हैं : बलूनी

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कोटद्वार। नगर में विभिन्न संगठनों की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर उनके योगदान को याद किया गया।पदमपुर में आयोजित समारोह में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को सम्मानित किया। सांसद ने कहा कि शिक्षक समाज के मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रो. पीएस राणा, प्राचार्य प्रो. डीएस नेगी, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित डॉ. राजेंद्र अणथ्वाल, मनीषा मजीजा, सतीश लखेड़ा और विपिन कैंथोला मौजूद रहे।जीआईसी कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविद् एवं पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून प्रदीप रावत ने कहा कि शिक्षक होना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मुकेश रावत, मनमोहन सिंह चौहान, मनमोहन सिंह रौतेला और डॉ. पदमेश बुडाकोटी ने भी विचार रखे।लायंस क्लब कोटद्वार डिग्निटी की ओर से मानपुर में आयोजित समारोह में यतेंद्र प्रसाद गौड़, सविता काला, मीना अधिकारी, उमा नेगी, अरुण नैथानी और आशीष रंजन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष अवधेश चमोली, सचिव रोबिन सिंह, कोषाध्यक्ष हुकम सिंह नेगी और पीआरओ अरविंद बंसल समेत सदस्य मौजूद रहे। संचालन डॉ. एसके खट्टर ने किया।