Kotdwar News: छात्रों को दी गई कानून और मौलिक अधिकारों की जानकारी

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इस मौके पर शिक्षा, सुरक्षा और बाल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बाल श्रम निषेध कानून और बाल विवाह रोकथाम के बारे में बताया गया। मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। पॉक्सो एक्ट, गुड टच और बैड टच की पहचान पर भी सत्र आयोजित हुआ। रसायन विज्ञान के शिक्षक सुनील कुमार और भौतिक विज्ञान के शिक्षक पंकज शाह भी मौजूद थे। जीव विज्ञान के प्रवक्ता दिनेश चंद्र शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सहायक अध्यापक व्यायाम ममता रावत और सहायक अध्यापक कला आकांक्षा भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। संवाद

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नैनीडांडा/कोटद्वार। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला इकाई ने जीआईसी खाल्यूंखेत में निशुल्क विधिक शिविर का आयोजन किया। पैरा लीगल वॉलंटियर संतोषी ध्यानी ने छात्र-छात्राओं को कानून और मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।