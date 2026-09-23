Kotdwar News: नशामुक्त देवभूमि के संदेश के साथ विद्यार्थियों ने की ट्रेकिंग

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ट्रेकिंग के दौरान विद्यार्थियों ने रास्ते में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से संवाद किया और नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना रहा। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. एसए अंसारी और डॉ. अजय रावत ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संवाद

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जयहरीखाल। भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एंटी ड्रग सेल की ओर से बुधवार को ट्रेक फॉर ड्रग-फ्री देवभूमि कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र-छात्राओं ने पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेकिंग कर ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। साथ ही नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया।