छात्रसंघ चुनाव : कोटद्वार में 58, कण्वघाटी में 14 और जयहरीखाल में चार पर्चे बिके

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पीजी कॉलेज कोटद्वार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. एसएस बलूड़ी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 13, उपाध्यक्ष के लिए आठ, सचिव के लिए 10, सहसचिव के लिए सात, कोषाध्यक्ष के लिए छह और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए 14 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है।राजकीय महाविद्यालय कण्वघाटी के चुनाव प्रभारी प्रो. अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि अध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए तीन-तीन, जबकि उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए दो-दो नामांकन प्रपत्र बिके हैं।वहीं, भक्तदर्शन राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए एक-एक नामांकन पत्र बिका है। उपाध्यक्ष और सहसचिव पद के लिए पहले दिन कोई नामांकन पत्र नहीं बिका। यहां भी 24 सितंबर को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन कराया जा सकेगा।