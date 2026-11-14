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Kotdwar News: ग्रासरूट फुटबॉल कप में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ने मारी बाजी

Sat, 14 Nov 2026 07:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 14 Nov 2026 07:17 PM IST
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St Joseph's Convent wins Grassroots Football Cup
संवाद न्यूज एजेंसी
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कोटद्वार। बाल दिवस के उपलक्ष्य में जिला फुटबॉल एसोसिएशन पौड़ी गढ़वाल एवं कोटद्वार फुटबॉल संघ की ओर से शनिवार को शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, गाड़ीघाट में अंडर-12 ग्रास रूट फुटबॉल कप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आठ विद्यालयों की टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में टीमों को चार-चार के दो ग्रुपों में बांटकर लीग मुकाबले कराए गए। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। फाइनल में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और बाल भारती स्कूल की टीमें आमने-सामने रहीं। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं। इसके बाद टाई-ब्रेकर में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ने बाल भारती स्कूल को 5-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में जीत दर्ज कर आरपी पब्लिक स्कूल, तेलीपाड़ा ने कांस्य पदक हासिल किया।
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पुरस्कार वितरण समारोह में एनआईएस फुटबॉल कोच महेंद्र रावत, खेलो इंडिया कोच शिवा चौधरी, आयोजक सचिव सिद्धार्थ रावत ने विजेता, उपविजेता व तीसरे स्थान पर रही टीम को ट्राफी, मेडल देकर सम्मानित किया।
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