Kotdwar News: पहली बार हुआ दिव्यांग बच्चों का खेल महोत्सव

संवाद न्यूज एजेंसीजयहरीखाल। विकासखंड जयहरीखाल के ब्लॉक संसाधन केंद्र खुण्डोली में समग्र शिक्षा के अंतर्गत पहली बार ब्लॉक स्तरीय एकीकृत खेल महोत्सव आयोजित किया गया। ग्राम प्रधान ओडल रेखा देवी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संचालन ब्लॉक समन्वयक चंद्रमोहन रावत ने किया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना रहा। इस दौरान बौद्धिक, शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, ऑटिज्म और विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों ने उत्साह से हिस्सा लिया।महोत्सव में बोच्चे बॉल, सॉफ्ट बॉल, मेडिसिन थ्रो बॉल, व्हीलचेयर सिंगल, नींबू-चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर, फन रेस और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता में जीआईसी सेंधीखाल की शीतल ने बोच्चे बॉल की लोकोमोटर श्रेणी और म्यूजिकल चेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जीजीआईसी लैंसडौन के अभिनव कुकरेती ने नींबू-चम्मच दौड़, रिले/फन रेस और सॉफ्ट बॉल/मेडिसिन थ्रो बॉल में प्रथम स्थान हासिल किया तथा रस्साकशी में भी टीम के साथ भाग लिया। राजीव गांधी आवासीय विद्यालय के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। इस दौरान विशेष शिक्षिकाएं प्रीति रावत व संगीता, व्यायाम शिक्षक प्रतीक्षित पंवार और प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह रावत सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।