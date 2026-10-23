Kotdwar News: खेत में काम कर रही महिला पर गुलदार ने किया हमला

एकेश्वर ब्लॉक के ईडा मल्ला गांव का मामलाघर से 200 मीटर दूर हुआ हमला, अस्पताल में भर्तीसंवाद न्यूज एजेंसीसतपुली। एकेश्वर ब्लॉक के ईडा मल्ला गांव में शुक्रवार सुबह खेत में काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में महिला के गाल, मुंह और सिर पर गुलदार के हमले के निशान हैं। परिजन और ग्रामीण उन्हें हंस अस्पताल सतपुली ले गए जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है।ग्रामीणों के अनुसार ईडा मल्ला निवासी लीला देवी (55) पत्नी बलदेव सिंह शुक्रवार सुबह 11 बजे घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो गुलदार भाग गया। इसके बाद घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। गांव के आसपास गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में गुलदार की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। उधर दमदेवल के रेंजर आरएस नेगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को गांव भेजा गया है। टीम मौके का मुआयना करने के साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ा रही है।