फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Sit-in protest against the removal of 59 kiosks continues for the ninth day.

Kotdwar News: 59 खोखों को हटाने के विरोध में नौवें दिन भी धरना-प्रदर्शन

Thu, 27 Aug 2026 06:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 27 Aug 2026 06:37 PM IST
विज्ञापन
Sit-in protest against the removal of 59 kiosks continues for the ninth day.
कोटद्वार। रेलवे स्टेशन के बाहर वर्षों से संचालित 59 खोखानुमा दुकानों को हटाने के विरोध में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले कारोबारियों का धरना बृहस्पतिवार को नौवें दिन भी जारी रहा। व्यापारियों ने कहा कि जब तक उनके विस्थापन की उचित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक दुकानों को हटाया न जाए। पूर्व राज्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसवीर राणा ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत व्यापारियों को समर्थन दिया।
विज्ञापन

कांग्रेस नेता राणा ने कहा कि इन दुकानों से व्यापारी लंबे समय से अपने परिवारों का भरण-पोषण कर रहे हैं। अचानक दुकानें हटाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। विकास के नाम पर छोटे व्यापारियों को उजाड़ना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पहले वैकल्पिक स्थान या पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को आयोजित धरने में व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवीन भाटिया, महामंत्री नवीन गोयल, कुंज अग्रवाल, नितिन भाटिया, अजीत मल्होत्रा, हरीश भाटिया, राम भाटिया, राजकुमार भाटिया, दिनेश डेमला मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed