सेवा, सुमिरन और सत्संग से जीवन को मिलती है नई दिशा : कौर

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मुख्य वक्ता सविंद्र कौर ने कहा कि जीवन में प्रेम और भक्ति का होना जरूरी है। संत निरंकारी मिशन किसी धर्म या संप्रदाय का नाम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विचारधारा है। उन्होंने कहा कि सतगुरु माता सुदीक्षा के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश को मानव कल्याण के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।सतगुरु की कृपा से जब आत्मा निरंकार परमात्मा के पावन स्वरूप को जान लेती है तो जीवन में दान और करुणा का भाव पैदा होता है। सेवा, सुमिरन, सत्संग और भक्ति से जीवन में दिव्य गुणों का विकास होता है। मिशन अपने अनुयायियों को ब्रह्मज्ञान को जीवन में उतारने और बनाए रखने के लिए सेवा, सुमिरन व सत्संग के प्रति प्रेरित करता है।उन्होंने बताया कि मिशन में लाखों स्वयंसेवक निरंकार सेवादल का हिस्सा हैं। मिशन की ओर से समय-समय पर समाज कल्याण, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इस मौके पर जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह, जिला संयोजक सवल सिंह चौहान, मनोहर लाल कुडियाल, कुंदन सिंह रावत, कल्याण सिंह, रमेश रमोला, जीएस चौहान, दिलवर सिंह पंवार, पूर्व मंत्री दिनेश सिंह धनाई, कर्म सिंह तोपवाल आदि मौजूद रहे।