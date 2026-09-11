Kotdwar News: ग्रास्टनगंज, कुंभीचौड़ और सनेह-लालपानी की सड़कों का होगा कायाकल्प

संवाद न्यूज एजेंसीकोटद्वार। सनेह क्षेत्र के अंतर्गत ग्रास्टनगंज, कुंभीचौड़ लालपानी और सनेह क्षेत्र की बदहाल सड़कों की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। राज्य योजना के तहत तीनों वार्डों में कुल 2.64 किमी मोटर मार्गों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जाएंगी। इसके लिए 135.18 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।परियोजना के तहत वार्ड संख्या एक ग्रास्टनगंज, वार्ड संख्या दो कुंभीचौड़ और वार्ड संख्या तीन सनेह-लालपानी के विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण इंटरलॉकिंग टाइल्स से किया जाएगा। शिलान्यास के दौरान विधायक ने कहा कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, बिजली और नालियों समेत मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और निर्धारित मानकों के अनुरूप काम कराने के निर्देश दिए। साथ ही कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने और निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों की सुविधा का ध्यान रखने को कहा। इस अवसर पर पार्षद संजय भंडारी, अनिल रावत, पूर्व सैनिक हसवंत सिंह रावत, संजय पंथवाल, राजेंद्र जजेडी, गोपाल जखमोला, ललित चौहान, मनदीप नेगी, गोपाल बिष्ट आदि मौजूद रहे।