Kotdwar News: पॉलीटेक्निक विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

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कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ आशीष गौनियाल ने विद्यार्थियों को फिशिंग लिंक, फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध मोबाइल एप और क्यूआर कोड के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की जानकारी दी। उन्होंने पासवर्ड, ओटीपी और सोशल मीडिया खातों की सुरक्षा के उपाय भी बताए। विशेषज्ञ ने कहा कि डिजिटल युग में तकनीक के इस्तेमाल के साथ उसके सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की जानकारी होना भी जरूरी है। इस मौके पर प्रवक्ता सुदर्शन चाबा, भारत पाल मौजूद रहे। संवाद

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कण्वघाटी/कोटद्वार। पॉलीटेक्निक में विद्यार्थियों को साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।