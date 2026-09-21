फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Patrol team reached reserved forest and inhabited areas.

Kotdwar News: आरक्षित जंगल व आबादी वाले इलाकों में पहुंचा गश्ती दल

Mon, 21 Sep 2026 04:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 21 Sep 2026 04:34 PM IST
विज्ञापन
Patrol team reached reserved forest and inhabited areas.
दुगड्डा (कोटद्वार)। लैंसडौन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज की टीम ने आरक्षित वन क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों एवं वन क्षेत्र में सघन गश्त की। टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर उन्हें मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में जागरूक किया।
विज्ञापन

दुगड्डा रेंज का नौड़ी वन क्षेत्र केटीआर की प्लेन रेंज की सीमा से सटा हुआ है। कुछ क्षेत्र कोटरी वन क्षेत्र की सीमा से लगा है। टीम ने वीरान वन क्षेत्र एवं वन सीमा के निकटवर्ती गांवों के ग्रामीणों से संपर्क किया। गश्ती दल के द्वारा ग्रामीणों को लिविंग विद लैपर्ड के संबंध में भी अवगत कराया गया। साथ ही वनों की सुरक्षा के लिए सहयोग करने की भी अपील की। ग्रामीण रिहायशी क्षेत्र के आसपास वनों से मवेशियों के बीच घास, चारापत्ती, ईंधन आदि लाते हैं।
विज्ञापन

गश्ती दल ने बताया कि ग्रामीणों का दायित्व है कि वे वन्यजीव जंतुओं एवं वनों के प्रति दया भाव एवं सकारात्मक भाव बनाएं। तीन दिवसीय लंबी दूरी की गश्त में वन क्षेत्र, बांसी, गजवाड़ आदि गांवों का भ्रमण कर टीम ने नौड़ी में रात्रि विश्राम किया। गश्ती दल ने नौड़ी से ढिमकी तक वन क्षेत्र का निरीक्षण कर ढिमकी में रात्रि विश्राम किया। वन क्षेत्र में पड़ने वाले नदी, नाले, गाड-गदेरों का भी टीम ने निरीक्षण किया और रात में ढिमकी चौकी में विश्राम किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सघन गश्त अभियान के तीसरे व अंतिम दिन ढिमकी से प्रस्थान कर दौलपुर होते हुए आमसौड़ में भ्रमण कर लंबी दूरी की गश्त का समापन किया गया। सशस्त्र गश्ती दल में टीम लीडर वन दारोगा विजय कुमार, वन आरक्षी मनोज रावत, सुजय कुशवाहा, पंकज बिष्ट, सैयद अली समेत वन श्रमिक शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed