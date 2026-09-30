Kotdwar News: विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का मिला अवसर
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 30 Sep 2026 04:47 PM IST
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कोटद्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत बुधवार को पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने प्रतिभाग किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सेवा पखवाड़े के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का अवसर मिल रहा है। इस दौरान मेयर शैलेंद्र सिंह रावत, जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल, प्रधानाचार्य मुकेश सिंह रावत, डॉ. पद्मेश बुड़ाकोटी, मनमोहन चौहान, मोहन सिंह नेगी, पीटीए अध्यक्ष कृष्णदर्शन भदोला, एसएमसी अध्यक्ष रेखा भट्ट मौजूद रहे। संवाद
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