Kotdwar News: गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने माउंट माना पर फहराया तिरंगा

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अभियान की शुरुआत 10 सितंबर 2026 को की गई थी। माउंट माना क्षेत्र में पर्वतारोहियों ने कठिन परिस्थितियों के बीच विभिन्न प्रशिक्षण और अभ्यास प्रक्रियाओं से गुजरते हुए शिखर आरोहण की तैयारी की। इस दौरान दल को अत्यधिक ऊंचाई, दुर्गम भू-भाग और प्रतिकूल मौसम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।अभियान के महत्वपूर्ण चरण में पर्वतारोही दल ने 25 सितंबर 2026 को माउंट माना के मुख्य शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल ध्वज फहराया। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडौन के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने पर्वतारोहण दल के सभी सदस्यों को इस सफलता पर बधाई दी।