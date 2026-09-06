योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं अधिकारी : महाराज

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विकासखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्हांने श्रम विभाग द्वारा 18 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिविर के पहले दिन 152 श्रमिकों ने श्रम विभाग में पंजीकरण एवं नवीनीकरण करवाया। शिविर में एसडीएम रेखा आर्य, बीडीओ सौरभ हांडा भी उपस्थित रहे। वहीं, शिविर के बाद लोनिवि मंत्री ने विकासखंड स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुयश रावत, वेदप्रकाश वर्मा, महिपाल नेगी, राकेश नैथानी, बृजमोहन रावत, सीमा सजवाण मौजूद रहे।

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सतपुली। क्षेत्रीय विधायक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विकासखंड मुख्यालय पणखेत (एकेश्वर) में श्रमिकों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए दो दिवसीय शिविर की शुरुआत हुई।