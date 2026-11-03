Kotdwar News: नवयुग, एमकेवीएन, बलूनी और स्कॉलर्स एकेडमी सेमीफाइनल में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आईएचएमएस के खेल मैदान में प्रतियोगिता का शुभारंभ संस्थान के प्रबंध निदेशक बीएस नेगी ने किया। उद्घाटन मुकाबले से पहले बीएस नेगी और कार्यकारी निदेशक अजय राज नेगी ने टीसीजी पब्लिक स्कूल और बलूनी पब्लिक स्कूल की खिलाड़ियों से परिचय किया। दोनों टीमों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में बलूनी स्कूल की टीम जीती।इसके बाद हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में नवयुग पब्लिक स्कूल ने श्रीगुरु राम राय पब्लिक स्कूल को लगातार दो सेट में हराया। एमकेवीएन ने डेफोडिल्स की टीम को तीन सेट में पराजित किया। वहीं, बलूनी स्कूल की टीम ने राइजिंग सन और स्कॉलर्स एकेडमी ने डीएवी स्कूल की टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।सेमीफाइनल में नवयुग पब्लिक का मुकाबला एमकेवीएन और बलूनी पब्लिक स्कूल का मुकाबला स्कॉलर्स एकेडमी से होगा। इससे पहले सहायक प्राध्यापक डॉ. सुरेंद्र जगवान, अनुराग सेमवाल और वीरेंद्र आर्य ने कमेंट्री की। जनसंपर्क अधिकारी नरेश थपलियाल आदि मौजूद रहे।