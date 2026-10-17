Kotdwar News: कोटड़ीसैंण में बहुउद्देशीय शिविर, 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

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एक कृषक को चेक, एक लाभार्थी को महालक्ष्मी किट और एक अन्य लाभार्थी को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का चेक प्रदान किया गया। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी।मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों से ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है। उन्होंने विभागों से आपसी समन्वय बनाकर पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की, ताकि ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रेनू रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य यशपाल चौहान, ग्राम प्रधान सुनीता देवी, बीडीओ देवेश पंत, विनोद थपलियाल, शुभम बडोनी और प्रकाश चंद असवाल मौजूद रहे। संवाद