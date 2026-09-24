Kotdwar News: हिंदी दिवस पर सम्मानित मेधावियों को किया प्रोत्साहित

देहरादून में जूनियर वर्ग में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली सौम्या और कविता लेखन में द्वितीय स्थान पाने वाली मीनाक्षी को एसडीकेडी एजुकेशनल एकेडमी पदमपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक विमल ध्यानी ने कहा कि कोई भी उपलब्धि सहजता से नहीं मिलती उसके लिए कड़े परिश्रम और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।प्रधानाचार्य सुमन मैंदोला ने कहा कि बच्चे एक कच्चे घड़े के समान होते हैं उन्हें जैसे ढालते हैं वे ढल जाते हैं। कार्यक्रम में सोनाली नेगी, मधु नेगी, राखी डोबरियाल, संगीता पोखरियाल विजय लक्ष्मी, आकांक्षा, पूर्णिमा, रश्मि, आकृति, शीतल उपस्थित रहीं। संवाद