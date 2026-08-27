Kotdwar News: लैंसडौन की पेयजल समस्या का जल्द होगा समाधान

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ज्ञापन में कहा गया कि लैंसडौन दिल्ली के निकट प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्याप्त और नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने से स्थानीय नागरिकों के साथ होटल, होमस्टे, रिजॉर्ट और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।होटल एसोसिएशन के सचिव तुषार अग्रवाल और उपाध्यक्ष गौरव सबलोक ने बताया कि सांसद अनिल बलूनी ने योजना की मंजूरी के लिए पेयजल सचिव को पत्र भेजा है। नयार नदी से प्रस्तावित लैंसडौन पंपिंग पेयजल योजना के लिए 763.81 लाख का प्राक्कलन (डीपीआर) उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार ने तैयार कर शासन को भेजा था। योजना की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी शासन स्तर पर लंबित है। मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र में पेयजल संकट से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।