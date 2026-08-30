Kotdwar News: कोटद्वार स्टेडियम ए ने जीती अंडर-19 मिक्स हॉकी प्रतियोगिता

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प्रतियोगिता के दूसरे दिन पहला सेमीफाइनल मुकाबला मोटाढाक स्टेडियम ए और मोटाढाक स्टेडियम बी के बीच खेला गया। इसमें मोटाढाक स्टेडियम ए ने 2-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में मोटाढाक स्टेडियम सी और स्टेडियम कोटद्वार ए आमने-सामने रहे। मुकाबले में स्टेडियम कोटद्वार ए ने 2-0 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई।फाइनल मुकाबले में स्टेडियम कोटद्वार ए ने मोटाढाक स्टेडियम ए के खिलाफ दो गोल कर 2-0 से जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में निर्णायक की भूमिका राहुल यादव, तेजेंद्र सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत, विक्रम सिंह नेगी और मान सिंह थापा ने निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल प्रकोष्ठ उत्तराखंड के पार्षद सौरभ नौडियाल और विशिष्ट अतिथि अजयपाल सिंह रावत व व्यायाम शिक्षिका अनीता बिष्ट ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए।