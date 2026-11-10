Kotdwar News: कैकेयी के वरदान से राम को मिला 14 वर्ष का वनवास
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Tue, 10 Nov 2026 04:29 PM IST
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कोटद्वार। सनेह क्षेत्र के अंतर्गत कुंभीचौड़ चौराहा स्थित मंच पर चल रही रामलीला में चौथे दिन सोमवार रात वनवास लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से दो वरदान मांगने से लेकर भगवान श्रीराम के वन गमन तक के प्रसंगों का कलाकारों ने सजीव मंचन कर दर्शकों को भावुक कर दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बाल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह रावत, मनकामेश्वर कीर्तन मंडली और विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। लीला में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो पुराने वरदानों के तहत भगवान श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। पुत्र मोह और वचनबद्धता के बीच फंसे राजा दशरथ का व्याकुल होकर मूर्छित होना और उनका विलाप देखकर दर्शक भावुक हो उठे। इसके बाद श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने माताओं से आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। सुमंत को उनके साथ भेजकर श्रीराम को वापस लाने का दशरथ का प्रयास भी आकर्षण का केंद्र रहा।
इस अवसर पर समिति अध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत, उपाध्यक्ष दीपक पांडे, सचिव अरुण बहुगुणा, मनीष रावत, सतीश चंद्र, गजेंद्र बिष्ट और सत्येंद्र रावत मौजूद रहे। संवाद
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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बाल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह रावत, मनकामेश्वर कीर्तन मंडली और विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। लीला में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो पुराने वरदानों के तहत भगवान श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। पुत्र मोह और वचनबद्धता के बीच फंसे राजा दशरथ का व्याकुल होकर मूर्छित होना और उनका विलाप देखकर दर्शक भावुक हो उठे। इसके बाद श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने माताओं से आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। सुमंत को उनके साथ भेजकर श्रीराम को वापस लाने का दशरथ का प्रयास भी आकर्षण का केंद्र रहा।
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इस अवसर पर समिति अध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत, उपाध्यक्ष दीपक पांडे, सचिव अरुण बहुगुणा, मनीष रावत, सतीश चंद्र, गजेंद्र बिष्ट और सत्येंद्र रावत मौजूद रहे। संवाद
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