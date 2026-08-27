Kotdwar News: अवकाश होने से नियमित नहीं खुल पा रहा अस्पताल, उमड़े मरीज

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रविवार के बाद सोमवार एवं मंगलवार को अस्पताल खुला तो बुधवार को ईद मिलादुन्नबी पर बेस अस्पताल में अवकाश रहा। बृहस्पतिवार को अस्पताल खुला, तो शुक्रवार को रक्षाबंधन के कारण अस्पताल बंद रहेगा। शनिवार को अस्पताल में ओपडी संचालित होंगी, तो रविवार को फिर से अस्पताल बंद मिलेगा। इससे अस्पताल खुलने पर सामान्य दिनों से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।बृहस्पतिवार सुबह अस्पताल खुलते ही मरीजों की लंबी कतार लग गई। पंजीकरण और बिलिंग काउंटर पर 100 से 150 लोगों की भीड़ रही। वहीं, सभी ओपीडी के बाहर मरीजों की काफी भीड़ रही। सबसे ज्यादा वायरल, पेट में दर्द, बदन दर्द, त्वचा संक्रमण के मरीज अस्पताल पहुंचे थे। फिजिशियन डॉ. जेसी ध्यानी एवं डॉ. शिवम नेगी की ओपीडी आमने-सामने होने के कारण मरीजों की काफी भीड़ होने और पास ही बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कुसमा रावत की ओपीडी होने से गैलरी रास्ता अवरुद्ध रहा।डॉ. जेसी ध्यानी ने वायरल, पेट दर्द, बदन दर्द की समस्या से बचने के लिए आसपास सफाई रखने, मच्छरों से बचने, घर का बना ताजा भोजन खाने, फ्रिज में रखे खाद्य एवं पेय पदार्थों का सेवन नहीं करने, नियमित दवा का सेवन करने की सलाह दी।