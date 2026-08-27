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Kotdwar News: अवकाश होने से नियमित नहीं खुल पा रहा अस्पताल, उमड़े मरीज

Thu, 27 Aug 2026 06:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 27 Aug 2026 06:48 PM IST
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Hospital failing to open regularly due to holidays; patients flock in.
कोटद्वार। इस सप्ताह हर एक दिन बाद अस्पताल बंद होने के कारण अस्पताल खुलने पर सामान्य से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी बेस अस्पताल में मरीजों की खासी भीड़ उमड़ी रही। इनमें वायरल एवं त्वचा संक्रमण के मरीजों की संख्या काफी अधिक रही।
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रविवार के बाद सोमवार एवं मंगलवार को अस्पताल खुला तो बुधवार को ईद मिलादुन्नबी पर बेस अस्पताल में अवकाश रहा। बृहस्पतिवार को अस्पताल खुला, तो शुक्रवार को रक्षाबंधन के कारण अस्पताल बंद रहेगा। शनिवार को अस्पताल में ओपडी संचालित होंगी, तो रविवार को फिर से अस्पताल बंद मिलेगा। इससे अस्पताल खुलने पर सामान्य दिनों से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
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बृहस्पतिवार सुबह अस्पताल खुलते ही मरीजों की लंबी कतार लग गई। पंजीकरण और बिलिंग काउंटर पर 100 से 150 लोगों की भीड़ रही। वहीं, सभी ओपीडी के बाहर मरीजों की काफी भीड़ रही। सबसे ज्यादा वायरल, पेट में दर्द, बदन दर्द, त्वचा संक्रमण के मरीज अस्पताल पहुंचे थे। फिजिशियन डॉ. जेसी ध्यानी एवं डॉ. शिवम नेगी की ओपीडी आमने-सामने होने के कारण मरीजों की काफी भीड़ होने और पास ही बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कुसमा रावत की ओपीडी होने से गैलरी रास्ता अवरुद्ध रहा।
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डॉ. जेसी ध्यानी ने वायरल, पेट दर्द, बदन दर्द की समस्या से बचने के लिए आसपास सफाई रखने, मच्छरों से बचने, घर का बना ताजा भोजन खाने, फ्रिज में रखे खाद्य एवं पेय पदार्थों का सेवन नहीं करने, नियमित दवा का सेवन करने की सलाह दी।
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