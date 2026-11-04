Kotdwar News: तहसील परिसर में लगेंगी हाईमास्ट लाइट
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 04 Nov 2026 05:23 PM IST
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कोटद्वार। तहसील परिसर जल्द ही रोशनी से जगमगाएगा। नगर निगम की ओर से हाईमास्ट लाइट लगाई जा रही हैं। वहीं, तहसील के आवासीय परिसर में भी जिला प्रशासन के सहयोग से सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं।
कोटद्वार तहसील परिसर में अब तक प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। रात होते ही पूरे परिसर में अंधेरा छा जाता था। आवासीय कॉलोनी में भी स्ट्रीट लाइटें न होने से कर्मचारियों और उनके परिजनों को आवाजाही में परेशानी होती थी। बीते 23 सितंबर को तहसील परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने की घटना के बाद सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया था।
एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि तहसील परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए नगर निगम से अनुरोध किया गया था। नगर निगम की ओर से लाइट लगाई जा रही हैं। आवासीय परिसर में भी जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। संवाद
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कोटद्वार तहसील परिसर में अब तक प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। रात होते ही पूरे परिसर में अंधेरा छा जाता था। आवासीय कॉलोनी में भी स्ट्रीट लाइटें न होने से कर्मचारियों और उनके परिजनों को आवाजाही में परेशानी होती थी। बीते 23 सितंबर को तहसील परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने की घटना के बाद सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया था।
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एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि तहसील परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए नगर निगम से अनुरोध किया गया था। नगर निगम की ओर से लाइट लगाई जा रही हैं। आवासीय परिसर में भी जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। संवाद
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