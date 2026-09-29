Kotdwar News: पूर्व मंत्री ने देखे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए गड्ढे, जताया रोष
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 04:43 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 04:43 PM IST
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कोटद्वार। कोटद्वार-दुगड्डा हाईवे के हालात जानने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी खुद सड़कों पर निकले। उन्होंने सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों से आम लोगों को हो रही परेशानियों पर रोष जताया।
गड्ढों में तब्दील सड़कों पर पहुंचे नेगी ने कहा कि कोटद्वार से दुगड्डा के बीच हाईवे की स्थिति चिंताजनक है। कई स्थानों पर सड़क पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी कि 15 दिन के बाद जनसहयोग से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान पूर्व अध्यक्ष संजय मित्तल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीन रावत, पूर्व प्रधान लक्ष्मी नेगी, महेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह बिष्ट, विनीता भारती, राकेश शर्मा, राजीव कपूर, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र भाटिया मौजूद रहे। संवाद
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गड्ढों में तब्दील सड़कों पर पहुंचे नेगी ने कहा कि कोटद्वार से दुगड्डा के बीच हाईवे की स्थिति चिंताजनक है। कई स्थानों पर सड़क पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी कि 15 दिन के बाद जनसहयोग से बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
विज्ञापन
इस दौरान पूर्व अध्यक्ष संजय मित्तल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीन रावत, पूर्व प्रधान लक्ष्मी नेगी, महेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह बिष्ट, विनीता भारती, राकेश शर्मा, राजीव कपूर, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र भाटिया मौजूद रहे। संवाद
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