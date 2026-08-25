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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Dwari-Bhaun road in poor condition; parapet damaged; road subsided at several places.

Kotdwar News: द्वारी-भौन मार्ग बदहाल, पैराफिट क्षतिग्रस्त, कई जगहों पर धंसी सड़क

Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Tue, 25 Aug 2026 05:53 PM IST
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Dwari-Bhaun road in poor condition; parapet damaged; road subsided at several places.
नावी मल्ली से चैड़-चैनपुर के बीच हालत सबसे ज्यादा खराब
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बैजरो (बीरोंखाल)। रिखणीखाल और नैनीडांडा ब्लॉक को आपस में जोड़ने वाली लोनिवि लैंसडौन के द्वारी-भौन मार्ग की बदहाल स्थिति से क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 24 किमी लंबे मार्ग से लगभग 30 गांव जुड़े हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आवागमन का प्रमुख मार्ग है।
बरसात के दौरान सड़क की हालत और खराब हो गई है। कई स्थानों पर सड़क किनारे की मिट्टी खिसकने, सड़क धंसने और पैराफिट क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। नावी मल्ली से चैड़-चैनपुर के बीच सड़क की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार खस्ताहाल सड़क पर वाहनों का संचालन मुश्किल हो गया है।
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ग्रामीण महेंद्र सिंह, बीरेंद्र कुमार, सतीश ध्यानी, चंद्रमोहन सिंह, पंचम रावत ने सड़क के जल्द डामरीकरण करने, क्षतिग्रस्त पैराफिटों की मरम्मत और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। उन्होंने लोनिवि लैंसडौन से स्थलीय निरीक्षण कर स्थायी समाधान की मांग की। ईई विवेक कुमार का कहना है कि सड़क के डामरीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बरसात खत्म होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
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