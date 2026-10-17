Kotdwar News: स्कूलों में मनाया दशहरा, बच्चों ने किया रामलीला का मंचन

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बलभद्रपुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित दशहरा मेले में नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों ने रामायण के पात्रों की वेशभूषा धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। जानकीनगर स्थित हेमनदास सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य महेंद्र गौड़ ने भगवान राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।एमकेवीएन एजूकेशनल ग्रुप की तीनों शाखाओं में रामलीला के दृश्यों और झांकियों का मंचन हुआ। महर्षि कण्व विद्या निकेतन की कण्वघाटी शाखा में नुक्कड़ नाटक, दुर्गापुरी में पर्यावरण अनुकूल रावण के पुतले और देवी रोड शाखा में ग्रीटिंग कार्ड, शस्त्र-पूजन व सांस्कृतिक नृत्य आकर्षण रहे। संवाद