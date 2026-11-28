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पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात दुगड्डा चेकपोस्ट पर एक यात्री वाहन को रोककर चालक का एल्कोमीटर से परीक्षण किया गया। जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने चालक संदीप सिंह निवासी रामणी, पट्टी अजमेर, तहसील कोटद्वार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया।वाहन में पौखाल से रामणी और पुलिंडा की ओर जा रही आठ सवारियां मौजूद थी। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अन्य वाहनों से सुरक्षित गंतव्य के लिए रवाना किया। चौकी प्रभारी उप निरीक्षक केडी शर्मा ने बताया कि शराब के नशे में यात्री वाहन चलाकर चालक आठ यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा था। संवाद