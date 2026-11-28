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संवाद न्यूज एजेंसीकोटद्वार/लैंसडौन। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र लैंसडौन की ओर से शनिवार को विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप कोटद्वार में पूर्व सैनिक एवं वीर नारी रैली आयोजित की गई। इस दौरान समाजसेवा और सामाजिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 पूर्व सैनिकों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स एवं गढ़वाल स्काउट्स लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा रहे। उन्होंने इस मौके पर सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन किया। सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी और परिवार कल्याण संगठन की चेयरपर्सन रेखा नेगी सहित सेना व सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।मुख्य अतिथि ने पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता, युवाओं को सेना भर्ती का प्रशिक्षण देने और पूर्व सैनिकों के कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले 15 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान गबर सिंह कैंप में सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन किया गया।लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने गढ़वाल राइफल्स की गौरवशाली परंपराओं का उल्लेख करते हुए पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान को नमन किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों के परिवारों के त्याग और योगदान की भी सराहना की।