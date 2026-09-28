Kotdwar News: चौबट्टाखाल डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष समेत चार पदों पर सीधा मुकाबला

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सतपुली। राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल में छात्रसंघ चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। अध्यक्ष समेत सभी पांच पदों पर दो-दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। वहीं, सहसचिव पद पर एक ही नामांकन होने से निर्विरोध निर्वाचन तय है। कुल 118 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव प्रभारी डॉ. धनंजय त्रिपाठी के अनुसार, अध्यक्ष पद पर ऋषभ कुमार और स्नेहा, उपाध्यक्ष पद पर कृष्णा सिंह और मोहित सिंह के बीच मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष पद पर मोनिका और शुभ्रा आमने-सामने हैं। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए जिया और रिया के बीच सीधा मुकाबला होगा। सहसचिव पद पर कशिश और प्रिंस नेगी ने नामांकन किया है। संवाद