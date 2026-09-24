Kotdwar News: लोक गायक डंगवाल व बिष्ट के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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भजन संध्या की शुरुआत गणेश स्तुति श्री देवा गणेशाय... से हुई। इसके बाद मंगलेश डंगवाल और साथी कलाकारों ने हे मेरी अंबा, जय जगदंबा..., जय हो भोले... और जय जय नंदा देवी जागर समेत विभिन्न भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे।लोक गायक अनिल बिष्ट ने जय हो माता दुर्गा भवानी..., जय हो गणेश तेरी... और जय हनुमंत बलवीरा... सहित कई भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर थिरकते रहे। इस मौके पर समिति अध्यक्ष संदीप रावत, अंकित नेगी, तेजपाल पटवाल, रवि बिष्ट, गोली बिष्ट, सुभाष, सरोज, राकेश, मोहित और लक्ष्मण आदि मौजूद रहे। संवद