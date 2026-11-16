Kotdwar News: कोटद्वार तहसील में यूकेडी व ग्रामीणों का प्रदर्शन

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बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़ेकोटद्वार। यूकेडी और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने कोटद्वार तहसील में धरना प्रदर्शन कर दुगड्डा ब्लॉक के चरेख गांव में भालू के हमले में जान गंवाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजना देवी के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। यूकेडी और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।यूकेडी के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्र बड़थ्वाल, वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट, सेवानिवृत्त कर्नल सुनील कोटनाला, महेंद्र सिंह रावत, रोहित डंडरियाल, भगवती प्रसाद कंडवाल, रवींद्र सौंद, दुगड्डा के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष सरदार सिंह, चरेख की प्रधान लीला देवी समेत कई जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने वन विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन किया।उन्होंने एसडीएम संदीप कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिसमें पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने और मृतका के बेटे सुमित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ज्ञापन में मृतका के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद से संबंधित सभी देय लाभ और बकाया राशि भी परिवार को देने की मांग की गई है। साथ ही हमलावर भालू को मारने के लिए कड़े आदेश जारी करने की मांग उठाई गई है। दल ने चेतावनी दी है कि 10 दिन के भीतर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर तहसील स्तर पर आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।वहीं, चरेख ग्रामसभा के ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मृतका के परिवार को एक करोड़ मुआवजा देने और उनके बेरोजगार बेटे को वन विभाग में सरकारी नौकरी देने की मांग की है।