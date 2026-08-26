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Kotdwar News: शिक्षा सचिव से मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल

Wed, 26 Aug 2026 04:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 26 Aug 2026 04:24 PM IST
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Delegation of teachers met the Education Secretary.
कोटद्वार। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल देहरादून में शिक्षा सचिव से मिला। प्रांतीय नेताओं ने शिक्षा सचिव के समक्ष शिक्षक वर्ग की विभिन्न मांगें रखकर उन्हें पूरा करने की मांग की।
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संगठन के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मिश्रा एवं महामंत्री डॉ. महावीर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। शिक्षा सचिव ने शिक्षक प्रतिनिधियों की मांगों को गंभीरता से सुना। संघ प्रतिनिधियों ने डाउनग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के संबंध में विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र करने, 10 हजार रुपये मानदेय प्राप्त कर रहे शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने, शिक्षकों को तदर्थ सेवा का लाभ चयन/प्रोन्नत वेतनमान में प्रदान करने सहित राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के भी शीघ्र निराकरण की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में अजय बिष्ट, प्रकाश टाकुली, गिरिश कोरंगा, नकुल रावत, अवधेश सेमवाल सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संवाद
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