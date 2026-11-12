Kotdwar News: रोडवेज बसों पर लगातार दूसरे दिन उमड़ी रही भीड़

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काेटद्वार एवं पर्वतीय क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार दूसरे दिन कोटद्वार रोडवेज डिपो पर उमड़ी रही। तड़के चार बजे से ही दिल्ली जाने वाली बसें फुल रहीं। धीरे-धीरे डिपो की नियमित बसें दिल्ली के लिए रवाना होने के बाद बसें कम रहीं तो सुबह 10 बजे के बाद यूपी रोडवेज की बसें भी कोटद्वार पहुंचने लगीं। इससे कोटद्वार डिपो प्रशासन और बसों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों ने राहत की सांस ली।इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, नोएडा आदि एनसीआर एवं मैदानी इलाकों के प्रमुख स्टेशनों के लिए बसों की प्रतीक्षा में सैकड़ों यात्री खड़े रहे। डिपो परिसर में इन यात्रियों के बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रतीक्षारत यात्री डिपो के बाहर सड़क पर ही खड़े रहे। इसका एक कारण डिपो के बाहर सड़क से ही बसें संचालित करना रहा।लोगों का कहना था कि त्योहार के समय जब लोग परिवार समेत अपने घरों को लौटे हैं उनके साथ काफी सामान भी है। ऐसे में उनके बैठने व सामान को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं मिलने से काफी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं, रोडवेज डिपो के नवनिर्मित भवन की कार्यदायी संस्था के अभियंता विपुल पोखरियाल का कहना है कि जल्दी ही यात्रियों के बैठने आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।