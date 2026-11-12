Kotdwar News: बैनामा नहीं किया तो लौटाने होंगे छह लाख, नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा

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मामले के अनुसार, गोविंदनगर निवासी ऋषि कुमार वर्मा ने 26 जुलाई 2016 को शिव्बूनगर निवासी रमेश सिंह से 11 लाख रुपये में 1701 वर्गफीट जमीन और उस पर बने दो मंजिला मकान का सौदा किया था। इसके लिए छह लाख अग्रिम दिए गए थे और शेष पांच लाख देकर 31 मई 2017 तक बैनामा कराने की सहमति बनी थी।खरीदार का कहना था कि वह शेष रकम लेकर 30 मई 2017 को उप निबंधक कार्यालय पहुंचा लेकिन विक्रेता नहीं आया। बाद में भी बैनामा नहीं हुआ और न ही अग्रिम रकम लौटाई गई। विक्रेता ने दावा किया कि खरीदार ने मार्च 2018 में कानूनी नोटिस भेजकर सौदा निरस्त कर दिया था और उसे 7.75 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।अदालत ने पाया कि विक्रेता कथित नोटिस का साक्ष्य पेश नहीं कर सका और उसका शपथपत्र भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पंजीकृत इकरारनामों से छह लाख रुपये अग्रिम दिए जाने की पुष्टि होने पर अदालत ने रकम की वसूली का आदेश दिया। साथ ही, पूर्व अवधि के ब्याज की मांग खारिज कर वाद दायर करने की तिथि 17 अगस्त 2020 से भुगतान तक नौ प्रतिशत ब्याज देने का फैसला सुनाया।