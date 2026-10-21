Kotdwar News: अंकिता को न्याय दिलाने के लिए निकलेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा

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बैठक में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। प्रकरण में उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। बैठक में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बछुवाण, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीन रावत, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा असवाल, विजय रावत, मनीष नेगी, बृजपाल सिंह नेगी, गीता सिंह, विनीता भारती, भीम सिंह, विवेक शाह और आकाश नेगी मौजूद रहे। संवाद

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कोटद्वार। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, पेपर लीक व भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस 24 अक्टूबर को कोटद्वार में न्याय यात्रा निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर नींबूचौड़ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।