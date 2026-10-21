Kotdwar News: प्रो. ढौंडियाल पर प्रकाशित होगा डी.लिट्. अभिनंदन ग्रंथ

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समिति में प्रकाश चंद्र कोठारी और डॉ. मनोरमा ढौंडियाल को संरक्षक, चंद्रप्रकाश नैथानी को निदेशक, डॉ. अशोक गिरी को प्रधान संपादक चुना गया। संपादक मंडल में डॉ. ललन कुमार बुडाकोटी, डॉ. बीना वशिष्ठ और संपत्ति नेगी ‘संध्या’ को शामिल किया गया। डॉ. सुरेंद्र लाल आर्य को कार्यकारी संपादक, मंजुल किशोर ढौंडियाल को प्रबंध संपादक, दीपशिखा ढौंडियाल को समन्वयिका और मोहित रावत को निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई।इस अवसर पर संरक्षक प्रकाश चंद्र कोठारी ने कहा कि प्रो. ढौंडियाल ने अपने साहित्यिक जीवन में 201 पुस्तकों का सृजन किया है लेकिन उनके व्यापक साहित्य का समुचित परिचय और मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। साहित्यांचल के अध्यक्ष एवं समिति के निदेशक चंद्रप्रकाश नैथानी ने कहा कि प्रो. ढौंडियाल की पुस्तक ‘गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां’ ने महान व्यक्तित्वों को पहचान दिलाई। बैठक में डॉ. सुरेंद्र लाल आर्य, डॉ. ललन कुमार बुडाकोटी, डॉ. मनोरमा ढौंडियाल, मंजुल किशोर ढौंडियाल, मोहित रावत सहित अन्य साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। संवाद