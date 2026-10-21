Kotdwar News: नोएडा और पटियाला की बस सेवा रद्द, यात्रियों को हुई परेशानी

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बुधवार सुबह से ही कोटद्वार रोडवेज डिपो के बाहर यात्रियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा समेत विभिन्न शहरों में जाने वाले यात्री बसों का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच डिपो प्रशासन ने बस उपलब्ध नहीं होने के कारण नोएडा और पटियाला जाने वाली बस सेवाएं रद्द कर दीं। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।नोएडा जाने के लिए काफी देर तक बस का इंतजार करने के बाद कई यात्रियों ने दिल्ली जाने वाली बस पकड़कर गाजियाबाद से बस बदलने का विकल्प चुना। वहीं, कई यात्री नोएडा डिपो की बस आने की उम्मीद में डिपो परिसर में ही खड़े रहे। त्योहार के बाद घरों से कामकाज पर लौटने की जल्दबाजी के बीच बसों की कमी ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं।एक बस के भरोसे नोएडा की सेवाकोटद्वार डिपो से नोएडा के लिए केवल एक बस संचालित की जा रही है, जबकि नोएडा डिपो की तीन बसें कोटद्वार पहुंचती हैं। कोटद्वार डिपो की बस सेवा आए दिन रद्द होने से कोटद्वार समेत गढ़वाल क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अंतरराज्यीय डिपो के रूप में पहचान रखने वाले कोटद्वार डिपो में त्योहार के दौरान भी व्यवस्थाएं सुचारु नहीं हो सकीं। मैदानी क्षेत्रों के लंबे रूटों पर कई बसें देरी से रवाना हुईं।.