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Kotdwar News: तीन दिन बाद खुला बेस अस्पताल, ओपीडी में भीड़

Wed, 21 Oct 2026 06:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 21 Oct 2026 06:51 PM IST
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Base Hospital reopens after three days; crowds at the OPD
नजला-जुकाम, खांसी और बुखार के मरीज बढ़े
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कोटद्वार। तीन दिन बाद बुधवार को बेस अस्पताल खुला तो मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही पंजीकरण और बिलिंग काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं। वहीं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपीडी के बाहर भी मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।

ओपीडी शुरू होने से पहले विशेषज्ञ चिकित्सक वार्डों में भर्ती मरीजों को देखने पहुंचे। इसके चलते ओपीडी का संचालन कुछ देर से शुरू हुआ। इस दौरान बाहर इंतजार कर रहे मरीजों की संख्या बढ़ती रही। जनरल फिजिशियन डॉ. शिवम नेगी और डॉ. जयशंकर की ओपीडी में नजला-जुकाम, खांसी, बुखार और बदन दर्द की शिकायत लेकर कई मरीज पहुंचे। चिकित्सकों ने बदलते मौसम के अनुरूप खानपान और रहन-सहन में जरूरी बदलाव करने की सलाह दी।
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