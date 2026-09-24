Kotdwar News: अल्ट्रासाउंड के लिए अब दीपावली के बाद की मिल रही तारीख

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राजकीय बेस अस्पताल के रेडियोलॉजी अनुभाग में तैनात वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉ. जयहिंद सिंह का एक जुलाई को स्थानांतरण हो गया था। प्रतिस्थानी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद से रेडियोलॉजी अनुभाग की एक ओपीडी प्रभावित है। दूसरे रेडियोलॉजिस्ट डॉ. निशांत गर्ग अकेले ही व्यवस्था को संभाले हैं।अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाले मरीजों को नवंबर में दीपावली के बाद तक की तारीख दी जा चुकी है। प्रतिदिन 45 से 50 अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। इनमें अस्पताल में भर्ती मरीजों और गायनीकोलॉजिस्ट द्वारा रेफर किए जा रहे मरीजों को अल्ट्रासाउंड में प्राथमिकता दी जा रही है। डॉ. निशांत गर्ग ने बताया कि एक ओपीडी में अधिकतम 50 अल्ट्रासाउंड किए जा सकते हैं जो कि निरंतर किए जा रहे हैं।प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विजय सिंह का कहना है कि एक रेडियोलॉजिस्ट की कमी से रेडियोलॉजिस्ट अनुभाग की सेवाएं प्रभावित हो रही है। उच्च अधिकारियों एवं निदेशालय से इस संबंध में पत्राचार किया गया है।