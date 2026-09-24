Kotdwar News: नई पेयजल लाइन बिछाने के बाद ही होटल-हटों को दें कनेक्शन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को ग्राम प्रधान दीपक सिंह नेगी की अगुवाई में ग्रामीण तहसील पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद सनवाल के माध्यम से एसडीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिंडा में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में कोई प्राकृतिक जलस्रोत नहीं है। वर्तमान में नजदीकी ग्राम धूराताल से 8 किमी. लंबी पेयजल लाइन के माध्यम से आपूर्ति होती है। इसी पानी का इस्तेमाल धूराताल गांव में सिंचाई के लिए भी किया जाता है।गर्मियों में करीब एक इंच की पाइपलाइन में पानी का प्रवाह घटकर आधा इंच तक रह जाता है जिससे पुलिंडा गांव के चार तोकों और राजस्व ग्राम गोजटा में भी योजना से पानी पहुंचता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलरों ने करीब 15 छोटे हट बनाए हैं और अब उन्हें आवासीय भवन बताकर कनेक्शन मांगे जा रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में पूनम देवी, बीना देवी, महेश्वरी देवी और सुनीता देवी आदि शामिल रहे।