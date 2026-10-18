फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Adolescent girls will get school vans and sports facilities.

Kotdwar News: किशोरियों को स्कूल वैन, खेल सुविधाएं मिलेंगी

Sun, 18 Oct 2026 07:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 18 Oct 2026 07:02 PM IST
विज्ञापन
Adolescent girls will get school vans and sports facilities.
डे केयर सेंटर जल्द शुरू करने के दिए निर्देश
विज्ञापन

कोटद्वार। डीएम ने कोटद्वार के सिमलचौड़ स्थित किशोरी संप्रेक्षण गृह, नवनिर्मित डे केयर सेंटर (ओपन शेल्टर), देवी रोड और मालन पुल पर चल रहे पैचवर्क कार्यों के साथ कण्वाश्रम का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार और विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने रविवार को किशोरी संप्रेक्षण गृह में किशोरियों से संवाद कर उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं की जानकारी ली। उन्होंने आलंबन परियोजना के तहत चल रहे 10 दिवसीय ऐपन एवं भीमल आर्ट प्रशिक्षण का अवलोकन किया और किशोरियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने एक नवंबर से स्कूल वैन की व्यवस्था करने, पौड़ी स्थित विज्ञान संग्रहालय और उपजिलाधिकारी कार्यालय का एक्सपोजर विजिट कराने, टेबल टेनिस की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

डीएम ने कण्वाश्रम पहुंचकर गुरुकुल महाविद्यालय को लीज पर दी गई वन भूमि के संबंध में स्पष्ट जानकारी मांगी। भोजनालय में साफ-सफाई सुनिश्चित करने और खाद्य अभिहित अधिकारी को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम संदीप कुमार, प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र सनवाल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed