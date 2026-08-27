Kotdwar News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल की बात, पीएम के साथ कार्यक्रम हुआ

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कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के सजीव प्रसारण के साथ हुआ। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अमित बडोला और आर्चरी कोच हेमंत राठी ने संयुक्त रूप से खेलो इंडिया टॉर्च (मशाल) का अनावरण किया।प्रभारी प्राचार्य डॉ. बीएस रावत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल जीवन का आधार स्तंभ है। खेल स्वस्थ शरीर के साथ अनुशासन और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।संचालन डॉ. महेशानंद नौटियाल ने किया। तकनीकी सहयोग सचिन धूलिया ने दिया। इस मौके पर सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग दीप सिंह, हिमांशु सिंह, वैष्णवी पंथरी और अनुराधा भारद्वाज सहित डॉ. हरिओम सागर, डॉ. दीपाली रतूड़ी, डॉ. ललित बिष्ट, डॉ. सोमेश मौजूद रहे।