हरिद्वार: बुग्गावाला क्षेत्र में पानी की टंकी पर लटका मिला 20 वर्षीय युवक का शव, घटना से इलाके में सनसनी
संवाद न्यूज एजेंसी, बुग्गावाला (हरिद्वार)। Published by: Renu Saklani Updated Mon, 02 Nov 2026 12:47 PM IST
सार
गांव में सुबह एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया। पानी की टंकी पर युवक का शव लटका देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
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विस्तार
बुग्गावाला क्षेत्र के ग्राम गोमतीपुरा बुधवाशाहिद में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर एक युवक का शव लटका हुआ देखा। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
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मृतक की पहचान अभिषेक पुत्र सिलेखू (20 वर्ष) निवासी ग्राम गोमतीपुरा के रूप में हुई है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के करणों की जानकारी जुटाई जा रही है।
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