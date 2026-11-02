हरिद्वार: बुग्गावाला क्षेत्र में पानी की टंकी पर लटका मिला 20 वर्षीय युवक का शव, घटना से इलाके में सनसनी

बुग्गावाला क्षेत्र के ग्राम गोमतीपुरा बुधवाशाहिद में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर एक युवक का शव लटका हुआ देखा। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

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मृतक की पहचान अभिषेक पुत्र सिलेखू (20 वर्ष) निवासी ग्राम गोमतीपुरा के रूप में हुई है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के करणों की जानकारी जुटाई जा रही है।