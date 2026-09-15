Haridwar News: वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, नौ बाइकें बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

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सिडकुल, रानीपुर और बहादराबाद क्षेत्र में साथी संग देता था वारदात को अंजामबंद पड़ी खाद फैक्टरी को बना रखा था चोरी के वाहनों का ठिकानासंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। सिडकुल पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर बंद पड़ी पुरानी खाद फैक्टरी की झाड़ियों में छिपाकर रखी गई नौ मोटरसाइकिल और एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए गए हैं।आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर सिडकुल, रानीपुर और बहादराबाद क्षेत्र से दोपहिया वाहन चोरी करता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी लक्सर और देवबंद थाने का गैंगस्टर भी है। उसके खिलाफ हरिद्वार और देहरादून के अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी कई प्राथमिकी दर्ज हैं।एसपी क्राइम निशा यादव ने सिडकुल थाने में प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सोमवार शाम को थानाध्यक्ष अजय शाह पुलिस टीम के साथ किर्बी चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पॉलीटेक्निक की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया।पुलिस को देखकर बाइक सवार ने अचानक बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक का टायर फिसल गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम श्रवण निवासी गांव दौलतपुर, थाना बहादराबाद बताया। उसके कब्जे से मिली बाइक का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और वाहन नंबर की जांच की तो वह चोरी की निकली। इस संबंध में थाना सिडकुल में प्राथमिकी दर्ज थी।एसपी निशा यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर बंद पड़ी पुरानी खाद फैक्टरी के अंदर झाड़ियों में छिपाकर रखी गई आठ और मोटरसाइकिल तथा एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए गए। कुल नौ चोरी की बाइकें और एक के पार्ट्स मिले। आरोपी ने कबूला कि उसने अपने फरार साथी के साथ मिलकर सिडकुल, रानीपुर और बहादराबाद क्षेत्र को वाहन चोरी के लिए निशाना बनाया था। चोरी के बाद वाहनों को बंद पड़ी फैक्टरी में छिपाकर रखा जाता था।लक्सर और देवबंद में भी दर्ज हैं प्राथमिकीपुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी श्रवण के खिलाफ सिडकुल, बहादराबाद और कोतवाली लक्सर के अलावा देहरादून के थाना डोईवाला और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना देवबंद में भी कई प्राथमिकी दर्ज हैं। कोतवाली लक्सर में गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज है। थाना देवबंद में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। उसके फरार साथी की तलाश में दबिश दी जा रही है।