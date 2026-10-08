हरिद्वार: सिडकुल में उद्योगों का बड़ा मंच, इंडस्ट्रियल समिट और एक्सपो 2026 का सीएम धामी किया शुभारंभ
सिडकुल स्थित सीआईआई की ओर से आयोजित इंडस्ट्रियल समिट और एक्सपो 2026 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि, उद्यमी और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एक्सपो में उद्योगों से जुड़ी आधुनिक तकनीक, उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया।
ये भी पढे़ं...नाना पाटेकर: फिल्म शूटिंग के लिए जब पहुंचे थे उत्तराखंड के जोशीमठ, जमीन खरीदकर यहीं बसने की जताई थी इच्छा