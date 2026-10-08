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हरिद्वार: सिडकुल में उद्योगों का बड़ा मंच, इंडस्ट्रियल समिट और एक्सपो 2026 का सीएम धामी किया शुभारंभ

Thu, 08 Oct 2026 12:35 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Thu, 08 Oct 2026 12:35 PM IST
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SIDCUL industrial summit and expo 2026 begins in haridwar CM pushkar singh dhami Inaugurates Event
सिडकुल में इंडस्ट्रियल समिट और एक्सपो में सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सिडकुल स्थित सीआईआई की ओर से आयोजित इंडस्ट्रियल समिट और एक्सपो 2026 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि, उद्यमी और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एक्सपो में उद्योगों से जुड़ी आधुनिक तकनीक, उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया।

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