नाना पाटेकर: फिल्म शूटिंग के लिए जब पहुंचे थे उत्तराखंड के जोशीमठ, जमीन खरीदकर यहीं बसने की जताई थी इच्छा

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 5:20 बजे उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। उत्तराखंड से उनकी बेहद खास यादें जुड़ीं हैं। मराठी फिल्म की शूटिंग के लिए चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र में पहुंचे फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर यहां के मुरीद हो गए थे। उन्होंने भविष्य में यहां जमीन खरीदकर रहने की इच्छा जताई। जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने भी नाना पाटेकर से मुलाकात कर उन्हें स्थानीय सेब और अखरोट भेंट किए थे।

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