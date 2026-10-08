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नाना पाटेकर: फिल्म शूटिंग के लिए जब पहुंचे थे उत्तराखंड के जोशीमठ, जमीन खरीदकर यहीं बसने की जताई थी इच्छा

Thu, 08 Oct 2026 08:21 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 08 Oct 2026 08:21 AM IST
सार

गोवा के मणिपाल अस्पताल में अभिनेता नाना पाटेकर को सुबह 5:20 बजे मेडिकल टीम ने मृत घोषित किया। उन्हें गंभीर सीने में दर्द की शिकायत के बाद मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया था, जहां वे बेहोशी की हालत में मिले। मौके पर उन्हें कार्डियक मसाज दिया गया और अस्पताल ले जाया गया।

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Nana Patekar uttarakhand connection actor wanted to buy land and live in Joshimath After Film Shoot
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 5:20 बजे उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। उत्तराखंड से उनकी बेहद खास यादें जुड़ीं हैं।  मराठी फिल्म की शूटिंग के लिए चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र में पहुंचे फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर यहां के मुरीद हो गए थे। उन्होंने भविष्य में यहां जमीन खरीदकर रहने की इच्छा जताई। जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने भी नाना पाटेकर से मुलाकात कर उन्हें स्थानीय सेब और अखरोट भेंट किए थे।

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नाना पाटेकर यहां नौ दिनों तक रहने के बाद फिर हेलिकॉप्टर से रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्तकाशी पहुंचे थे। चमोली जनपद की चीन सीमा से लगी नीती घाटी में नौ दिनों तक मराठी फिल्म की शूटिंग हुई। फिल्म के मुख्य किरदार नाना पाटेकर अपने अन्य सहयोगियों के साथ नीती गांव, तपोवन और लाता क्षेत्र में पहुंचे थे। 
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 उन्होंने सेना ब्रिगेड में अधिकारियों व जवानों से भी मुलाकात की थी। सेना ब्रिगेड में नाना पाटेकर ने मराठी, तेलगू भाषा बोलने वाले जवानों के साथ उनकी बोली-भाषा में ही बात कर खूब हंसी-ठहाके लगाए। नाना पाटेकर ने स्थानीय लोगों से कहा था कि उन्हें यहां की वादियां बेहद खुबसुरत लगी। उन्होंने भविष्य में यहां जमीन खरीदकर यहां रहने की इच्छा जताई।
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सरल स्वभाव के नाना पाटेकर
कोकोनट मोशन पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म निर्माता रिश्मन मजेठिया फिल्म यूनिट के साथ चमोली जिले के लाता और मलारी में एक मराठी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में हिंदी फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर एक पिता की भूमिका निभा रहे थे, जबकि उनके पुत्र की भूमिका में सिद्धार्थ थे मलारी के देव सिंह राणा, अग्गी राणा ने बताया था कि नाना पाटेकर सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने यहां के रहन-सहन, वेशभूषा और मौसम के बारे में पूछा। उन्होंने यहां मकान बनाने की बात कही। महेंद्र चौहान ने बताया कि पाटेकर के साथ वे करीब पंद्रह मिनट तक रहे। उन्होंने यहां के तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों के बारे में पूछा। 
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