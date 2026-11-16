Haridwar News: गंगनहर में डूब रहे पिता-पुत्र को पीएसी के जवानों ने बचाया

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पीएसी के अनुसार, रविवार सुबह छठ पूजा के लिए 16 वर्षीय आयुष अपने परिजनों के साथ सर्वेश्वर घाट पहुंचा था। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान वह गंगा में तैरने के लिए उतर गया। इसी बीच गहराई का अंदाजा नहीं लगने पर वह पानी में डूबने लगा। बेटे को डूबते देख पिता ने उसे बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि तेज बहाव के चलते पिता भी खुद को संभाल नहीं पाए और डूबने लगे। पिता-पुत्र को गंगा में संघर्ष करते देख घाट पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई।इसी दौरान वहां तैनात पीएसी के आपदा राहत दल के जवान तुरंत सक्रिय हो गए। जवानों ने बिना देर किए गंगा में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद पिता-पुत्र को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि दोनों पिता-पुत्र सुरक्षित हैं।