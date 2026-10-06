Haridwar News: ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

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- स्थानीय लोगों ने फुट ओवरब्रिज की मांग उठाई, जताया विरोधसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में सोमवार की देर रात रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और विरोध भी जताया। स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित आवागमन के लिए फुट ओवरब्रिज की मांग उठाई।पुलिस के अनुसार, सोमवार की रात एक युवक अपर रोड बाजार की तरफ से रेलवे ट्रैक पार करते हुए ब्रह्मपुरी जा रहा था। बताया गया कि इसी बीच ट्रेन आ गई और युवक उसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ट्रैक से हटवाते हुए आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली।युवक की मौत की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी के बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय पार्षद सोहित सेठी ने कहा कि रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर जाने के लिए क्षेत्र के लोगों को अक्सर ट्रैक पार करना पड़ता है। सुरक्षित रास्ते के अभाव में यहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद लंबे समय से फुट ओवरब्रिज की मांग किए जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।