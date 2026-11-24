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- सूर्यांश ने बनाए 94 रन, आश्मान ने चटकाए 4 विकेटसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। केएलसीए मैदान पर केएलसीए येलो और केएलसीए व्हाइट के बीच 35 ओवर का अंडर-12 इंटर अकादमी मैच खेला गया। मुकाबले में केएलसीए येलो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केएलसीए व्हाइट को 114 रन से हराया।केएलसीए येलो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 35 ओवर में 6 विकेट खोकर 231 रन बनाए। टीम की ओर से सूर्यांश शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए। वहीं, वैभव चौधरी ने 47, तेजस्विन राजवंश ने 16 और रनविजय चौहान ने 15 रन का योगदान दिया। केएलसीए व्हाइट की ओर से समर चौधरी ने 2 विकेट, जबकि, शौर्य चुनीयाल, देवांश कोठियाल और मनहर मल्होत्रा ने 1-1 विकेट लिया।231 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केएलसीए व्हाइट की टीम 27 ओवर में 117 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से अक्षत रावत ने 49 रन और दक्ष यादव ने 18 रन बनाए। केएलसीए येलो की ओर से आश्मान यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, जबकि, तेजस्विन राजवंश ने 3 और कुश शर्मा ने 1 विकेट हासिल किया। आश्मान यादव को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार केएलसीए कोच राजेश तांगरी की ओर से प्रदान किया गया।