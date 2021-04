हरिद्वार : शाही स्नान के लिए हरकी पैड़ी पर उमड़ी भीड़, कोविड नियम तार-तार

शाही स्नान के लिए हरकी पैड़ी पर भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में कोविड नियम तार-तार हो गए हैं। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजयान का कहना है कि हम लोगों से लगातार कोविड नियमों के पालन का आग्रह कर रहे हैं लेकिन भारी भीड़ के कारण यह व्यावहारिक रूप से असंभव है।

We are continuously appealing to people to follow COVID appropriate behaviour. But due to the huge crowd, it is practically not possible to issue challans today. It is very difficult to ensure social distancing at ghats: Kumbh Mela IG Sanjay Gunjyal (1/2) pic.twitter.com/pkr7uulING